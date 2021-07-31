Россияне стали чаще покупать билеты в день отъезда

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Александра Самсоненко
Аналитики выяснили, что в России этим летом стали на 16% чаще бронировать железнодорожные и авиабилеты в день поездки по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. RT ознакомился с результатами исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
Россияне стали чаще покупать билеты в день отъезда
  • © Maksim Konstantinov/Global Look Press

Также отмечается, что по сравнению с 2019 годом в день отъезда на самолёт стали бронировать билеты чаще на 35%, на поезд — на 60%.

Чаще всего перелёты в день покупки совершают жители Москвы (доля бронирований 39,6%), Санкт-Петербурга (11,8%) и Сочи (5,4%). Также такие авиабилеты активно приобретают с вылетом из Казани (3,5%), Екатеринбурга (3,2%), Краснодара (2,9%) и Ростова-на-Дону (2,8%). Несколько ниже спрос у жителей Крыма (2,5%), Самары (2%) и Челябинска (1,5%).

На поезд в день отправления больше всего приобретают билеты также жители Москвы и Петербурга (20% и 8,5% соответственно). Из Сочи оформлено 4,7% заказов, из Нижнего Новгорода — 2,1%, из Ростова-на-Дону — 2%.

В день покупки билетов клиенты сервиса чаще всего отправляются на самолётах и поездах в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Краснодар.

Ранее аналитики рассказали, как изменилась за прошедшую неделю средняя цена авиабилетов по популярным южным направлениям России.

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