Российский внутренний туризм восстановился на 95% к доковидному уровню

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Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о восстановлении российского внутреннего туризма на 95% к доковидному уровню по результатам первого полугодия 2021 года.

«За первое полугодие в стране отдохнули 24,6 млн человек, что на 85% больше аналогичного периода прошлого года», — цитирует ТАСС заявление главы ведомства.

Она назвала данную динамику хорошей и сообщила, что она «выше, чем в большинстве стран».

«Рассчитываем, что внутренний туризм полностью восстановиться уже к концу этого года», — резюмировала Догузова.

Отмечается, что в качестве статистических данных использовалась информация по количеству ночей, проведённых туристами в отелях.

Ранее в материале RT сообщалось, что Ростуризм решил продлить сроки продажи туров с кешбэком по России ещё на один месяц — до 31 августа.

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