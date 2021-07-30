В Нижнем Новгороде откроют памятник князю Димитрию Донскому и Евфросинии
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«На территории Нижегородского кремля при манеже 30 июля 2021 года ... состоится открытие памятника святому князю Димитрию Донскому и его жене княгине Евфросинии», — говорится на сайте Нижегородской митрополии.
Его освятит управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.
В сообщении отмечается, что проект направлен на формирование при манеже центра поддержки и сохранения семьи.
Ранее стало известно, что с Москве планируют отреставрировать усадьбу Воронцово.