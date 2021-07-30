В Нижнем Новгороде откроют памятник князю Димитрию Донскому и Евфросинии

Короткая ссылка
Монумент святому князю Димитрию Донскому и его жене княгине Евфросинии откроют в пятницу, 30 июля, на территории Нижегородского кремля.
В Нижнем Новгороде откроют памятник князю Димитрию Донскому и Евфросинии
  • globallookpress.com
  • © Roman Denisov

«На территории Нижегородского кремля при манеже 30 июля 2021 года ... состоится открытие памятника святому князю Димитрию Донскому и его жене княгине Евфросинии», — говорится на сайте Нижегородской митрополии.

Его освятит управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.

В сообщении отмечается, что проект направлен на формирование при манеже центра поддержки и сохранения семьи.

Ранее стало известно, что с Москве планируют отреставрировать усадьбу Воронцово.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить