В Нижнем Новгороде откроют памятник князю Димитрию Донскому и Евфросинии

Монумент святому князю Димитрию Донскому и его жене княгине Евфросинии откроют в пятницу, 30 июля, на территории Нижегородского кремля.

«На территории Нижегородского кремля при манеже 30 июля 2021 года ... состоится открытие памятника святому князю Димитрию Донскому и его жене княгине Евфросинии», — говорится на сайте Нижегородской митрополии.

Его освятит управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий.

В сообщении отмечается, что проект направлен на формирование при манеже центра поддержки и сохранения семьи.

Ранее стало известно, что с Москве планируют отреставрировать усадьбу Воронцово.