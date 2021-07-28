В Москве отреставрируют усадьбу Воронцово

В Москве планируют отреставрировать усадьбу Воронцово.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Проект предусматривает не только реставрацию объектов культурного наследия, но и благоустройство территории усадьбы Воронцово. Здесь проложат дорожку из гранитных плит, обустроят зону отдыха с малыми архитектурными формами, заменят на новый булыжник, газоны и освещение, отремонтируют отмостки», — заявил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Со своей стороны, глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что Воронцовский парк — излюбленное место отдыха многих горожан.

По его словам, в ведомстве согласованы проекты будущих работ, которые позволят привести усадьбу в порядок.

«Кроме того, мы будем контролировать весь процесс реставрации», — добавил он.

Усадьба Воронцово — памятник садово-паркового искусства и архитектуры XVI века.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Петергофе после реставрации возобновили работу фонтаны «Солнце» и «Тритон».