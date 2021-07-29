Баронова и Милонов поспорили о существовании людей, пол которых определили врачи

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Журналист Мария Баронова и депутат Виталий Милонов в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» поспорили о существовании людей, пол которых определили врачи.

Спор начался с обсуждения выступления на Олимпийских играх новозеландского штангиста-трансгендера Лорела Хаббарда.

По утверждениям Бароновой, «есть интерсекс-люди». Милонов, в свою очередь, не согласился с ней и отметил, что речь идёт о «сумасшедших идиотах».

«Есть реальные биологические промежуточные формы. Давай поспорим на $10 тыс.», — сказала Баронова, после чего она и депутат пожали руки.

Ранее сообщалось, что Хаббард станет первой трансгендерной участницей ОИ.

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