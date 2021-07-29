Психолог рассказала об особенностях общения россиян с телефонными мошенниками

Психолог, сертифицированный транзактный аналитик, автор Школы осознанности Майя Лутай рассказала об особенностях общения россиян с телефонными мошенниками.

В беседе с радио «Комсомольская правда» она заявила, что происходит так называемый игровой процесс.

«Мы здесь вступаем в треугольник: жертва — спасатель — агрессор. Начинаем разыгрывать «поймай меня, если сможешь». То есть мошенник выступает в роли пытающегося нас обмануть, а мы, как полицейские, за ним охотимся и в конце выкладываем карты на стол, что мы знаем, кто он такой», — отметила Лутай.

Как считает эксперт, это разыгрывание старых детских конфликтов, которые люди реализуют в процессе контакта с мошенниками.

«Меня радует эта тенденция. Люди стали делать эти разыгрывания не агрессивно», — сказала она.

По её словам, в таких ситуациях тонкая грань для перехода из шутливого состояния в агрессивное, и именно такой переход представляет один из основных рисков.

Ранее эксперт службы безопасности ЮMoney Ольга Швенк в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказала о поведении телефонных мошенников.