Роспотребнадзор изменил сроки загрузки COVID-тестов для возвращающихся непривитых граждан

Не прошедшим вакцинацию и не переболевшим коронавирусом россиянам, возвращающимся в страну из-за рубежа, необходимо загрузить на «Госуслуги» в течение четырёх дней результаты ПЦР-теста на наличие COVID-19.

РИА Новости

Соответствующее постановление главного санитарного врача России опубликовано на портале правовой информации. «...после слов «в обязательном порядке размещаются» дополнить словами «в течение четырёх календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации», — говорится в тексте документа. В марте кабмин утвердил возможность получать результаты тестов на COVID-19 на портале «Госуслуги».