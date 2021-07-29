Роспотребнадзор изменил сроки загрузки COVID-тестов для возвращающихся непривитых граждан

Короткая ссылка
Не прошедшим вакцинацию и не переболевшим коронавирусом россиянам, возвращающимся в страну из-за рубежа, необходимо загрузить на «Госуслуги» в течение четырёх дней результаты ПЦР-теста на наличие COVID-19.
Роспотребнадзор изменил сроки загрузки COVID-тестов для возвращающихся непривитых граждан
  • РИА Новости

Соответствующее постановление главного санитарного врача России опубликовано на портале правовой информации.

«...после слов «в обязательном порядке размещаются» дополнить словами «в течение четырёх календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

В марте кабмин утвердил возможность получать результаты тестов на COVID-19 на портале «Госуслуги».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить