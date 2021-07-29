МФТИ и «Вертолёты России» будут вместе работать над беспилотниками
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональный Мининвест.
Соглашение подписали ректор вуза Дмитрий Ливанов и гендиректор холдинга Андрей Богинский.
«Для АО «Вертолёты России» подмосковный МФТИ — ценный и важный партнёр. В ближайшее время холдинг планирует создать компанию по разработке и внедрению беспилотной техники, и именно МФТИ станет опорной площадкой для развития компетенций в области цифровых технологий и искусственного интеллекта», — заявила глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.
Как отметила министр, одна из целей соглашения — создание перспективного рынка объёмом не менее 100 аппаратно-программных комплексов для вертолётных БПЛА.
Такие беспилотники можно применять для мониторинга окружающей среды, ледовой разведки и разведки природных ресурсов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Московский физико-технический институт (МФТИ) и Государственная Третьяковская галерея запускают совместную магистерскую программу «Науки и цифровизация в культурном наследии».