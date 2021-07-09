МФТИ и Третьяковка запускают совместную магистерскую программу

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Московский физико-технический институт (МФТИ) и Государственная Третьяковская галерея запускают совместную магистерскую программу «Науки и цифровизация в культурном наследии».
МФТИ и Третьяковка запускают совместную магистерскую программу
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу МФТИ.

Программа призвана объединить знания на стыке химической физики, наук о материалах, анализа больших данных и науки об искусстве.

«Мы как университет, ведущий исследования по самым актуальным научным направлениям, рады, что у нас есть возможность совместной работы с Государственной Третьяковской галереей», — заявил ректор МФТИ Дмитрий Ливанов.

По его словам, студенты получат возможность побывать в залах музея, послушать лекции по искусствоведению, истории русской живописи от сотрудников, обладающих самой высокой компетентностью в этой сфере.

Специалисты, подготовленные по программе, будут владеть технологиями и методами анализа, которые можно применить при решении задач во время реставрации и исследований произведений изобразительного искусства.

Ранее генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова в беседе с ФАН рассказала о выставке «Илья Репин: известный и неизвестный».

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