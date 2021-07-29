АТОР: туристы из России не сдают путёвки в Турцию, несмотря на пожары

Несмотря на лесные пожары неподалёку от популярных турецких курортов, российские туристы не собираются отменять поездки.

Об этом в комментарии URA.RU рассказали первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин и президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

По словам Канторовича, пока ситуация держится «на уровне обычного фона» и всплесков отмены бронирования не наблюдается.

«Не было, чтобы кто-то отказался и сказал, что там пожар. В Турции эта история в разной мере происходит ежегодно. Ситуация в Анталье и Мармарисе сложная, но в основном это происходит в лесах, там, где живут местные. В туристических зонах, где находятся отели, ничего нет», — добавил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Глава Союза туристических агентств Сергей Голов считает маловероятным отмены бронирования туров в Турцию российскими туристами, так как россияне долго ждали возможности отдохнуть в Средиземноморском регионе после пандемии.

На территории турецких провинций Анталья, Адана и Мерсин горят леса. По последним данным, пострадали 183 человека, трое погибли.

Помощь в борьбе со стихией Турции оказывают три российских противопожарных самолёта Бе-200.