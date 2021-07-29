АТОР: туристы из России не сдают путёвки в Турцию, несмотря на пожары

Короткая ссылка
Несмотря на лесные пожары неподалёку от популярных турецких курортов, российские туристы не собираются отменять поездки.
АТОР: туристы из России не сдают путёвки в Турцию, несмотря на пожары
  • Pixabay

Об этом в комментарии URA.RU рассказали первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин и президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

По словам Канторовича, пока ситуация держится «на уровне обычного фона» и всплесков отмены бронирования не наблюдается.

«Не было, чтобы кто-то отказался и сказал, что там пожар. В Турции эта история в разной мере происходит ежегодно. Ситуация в Анталье и Мармарисе сложная, но в основном это происходит в лесах, там, где живут местные. В туристических зонах, где находятся отели, ничего нет», — добавил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Глава Союза туристических агентств Сергей Голов считает маловероятным отмены бронирования туров в Турцию российскими туристами, так как россияне долго ждали возможности отдохнуть в Средиземноморском регионе после пандемии.

На территории турецких провинций Анталья, Адана и Мерсин горят леса. По последним данным, пострадали 183 человека, трое погибли.

Помощь в борьбе со стихией Турции оказывают три российских противопожарных самолёта Бе-200.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить