Юрист прокомментировал меры поддержки для семей с детьми в России

Руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Кирилл Стус прокомментировал меры поддержки беременных женщин в России.

«Им важно встать на учёт в ранние сроки, чтобы получить доплату. В некоторых регионах также предусмотрена дополнительная выплата маме либо специальная коробка с вещами для новорождённого», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, для детей постарше, которые уже могут самостоятельно отдыхать на море, действует программа кешбэка при приобретении путёвки в лагерь.

Как отметил Стус, мер поддержки с каждым годом становится всё больше и граждане могут узнать о них на портале госуслуг или при обращении в центры получения госуслуг.

Как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее напомнили о мерах поддержки семей с детьми.