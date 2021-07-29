Юрист прокомментировал меры поддержки для семей с детьми в России

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Руководитель юридической практики компании «Интерцессия» Кирилл Стус прокомментировал меры поддержки беременных женщин в России.
Юрист прокомментировал меры поддержки для семей с детьми в России
  • РИА Новости

«Им важно встать на учёт в ранние сроки, чтобы получить доплату. В некоторых регионах также предусмотрена дополнительная выплата маме либо специальная коробка с вещами для новорождённого», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, для детей постарше, которые уже могут самостоятельно отдыхать на море, действует программа кешбэка при приобретении путёвки в лагерь.

Как отметил Стус, мер поддержки с каждым годом становится всё больше и граждане могут узнать о них на портале госуслуг или при обращении в центры получения госуслуг.

Как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее напомнили о мерах поддержки семей с детьми.

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