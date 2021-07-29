Юрист рассказала об изменениях, касающихся порядка выплаты пособий для семей с детьми в Подмосковье

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Ведущий юрист ГК «ЕЮС» Оксана Красовская рассказала об изменениях, связанных с порядком выплаты пособий для семей с детьми в Московской области.
Юрист рассказала об изменениях, касающихся порядка выплаты пособий для семей с детьми в Подмосковье
  • Pixabay

«В Подмосковье в июле были приняты некоторые изменения, которые касаются порядка выплаты пособий. В частности, внесены изменения в закон Московской области «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, если раньше было указано, что меры распространяются на граждан России, имеющих место жительства в Подмосковье, то теперь поддержка предоставляется на основании сведений о льготном статусе многодетной семьи.

«Порядок его присвоения устанавливается правительством Московской области. Также выплаты могут делать на основании удостоверения многодетной семьи», — добавила Красовская.

Как сообщал портал «Юга.ру», в Адыгее напомнили о мерах поддержки семей с детьми.

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