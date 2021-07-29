В Набережные Челны поступит 100 доз вакцины «КовиВак»

В Набережные Челны (Татарстан) до конца недели доставят 100 доз вакцины «КовиВак».

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт мэрии города.

Также в ближайшее время ожидается поставка 500 доз препарата «Спутник Лайт». Во вторник, 27 июля, в Челны пришло 1,5 тыс. доз этого препарата.

В среднем в Набережных Челнах ежедневно прививается 1—1,2 тыс. человек.

Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 100 477 горожан, второй — 72 848.

Ранее микробиолог Евгений Плисов в беседе с Nation News призвал вакцинироваться от COVID-19.