В Набережные Челны поступит 100 доз вакцины «КовиВак»

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В Набережные Челны (Татарстан) до конца недели доставят 100 доз вакцины «КовиВак».
В Набережные Челны поступит 100 доз вакцины «КовиВак»
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт мэрии города.

Также в ближайшее время ожидается поставка 500 доз препарата «Спутник Лайт». Во вторник, 27 июля, в Челны пришло 1,5 тыс. доз этого препарата.

В среднем в Набережных Челнах ежедневно прививается 1—1,2 тыс. человек.

Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 100 477 горожан, второй — 72 848.

Ранее микробиолог Евгений Плисов в беседе с Nation News призвал вакцинироваться от COVID-19.

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