В Набережные Челны поступит 100 доз вакцины «КовиВак»
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт мэрии города.
Также в ближайшее время ожидается поставка 500 доз препарата «Спутник Лайт». Во вторник, 27 июля, в Челны пришло 1,5 тыс. доз этого препарата.
В среднем в Набережных Челнах ежедневно прививается 1—1,2 тыс. человек.
Первый компонент вакцины от COVID-19 получили 100 477 горожан, второй — 72 848.
Ранее микробиолог Евгений Плисов в беседе с Nation News призвал вакцинироваться от COVID-19.