В пяти округах Подмосковья проезд для льготников в коммерческом транспорте станет бесплатным
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Губернатор напомнил, что бесплатно коммерческим транспортом смогут воспользоваться жители Одинцовского, Ленинского и Наро-Фоминского городских округов, а также городских округов Люберцы и Чехов.
Округа выбрали по количеству обращений жителей.
«Это только начало. Дальше будем смотреть и вводить такую удобную опцию во всех муниципалитетах Московской области», — заявил Андрей Воробьёв.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее напомнили о мерах поддержки, предусмотренных для семей с детьми.