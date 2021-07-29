В пяти округах Подмосковья проезд для льготников в коммерческом транспорте станет бесплатным

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время прямой линии заявил, что льготные категории жителей в пяти городских округах с 1 августа смогут бесплатно ездить на коммерческом транспорте.

Об этом сообщает телеканал «360».

Губернатор напомнил, что бесплатно коммерческим транспортом смогут воспользоваться жители Одинцовского, Ленинского и Наро-Фоминского городских округов, а также городских округов Люберцы и Чехов.

Округа выбрали по количеству обращений жителей.

«Это только начало. Дальше будем смотреть и вводить такую удобную опцию во всех муниципалитетах Московской области», — заявил Андрей Воробьёв.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее напомнили о мерах поддержки, предусмотренных для семей с детьми.