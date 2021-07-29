Эксперт рассказал о перспективах ряда профессий на фоне развития ИИ

Директор компании «ИнситиЛаб», руководитель лаборатории «Десант из будущего» проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2121» Михаил Просекин рассказал о перспективах ряда профессий на фоне развития технологий искусственного интеллекта (ИИ).

«Технологии смогут заменить человека в первую очередь в профессиях, свойственных представителям среднего класса: менеджмент, бухгалтерия и т.д. Это типовая, среднеоплачиваемая работа, заключающаяся в добавлении данных в одни и те же формы», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его мнению, также речь идёт о профессиях на рабочих производствах. Как отметил эксперт, предельная квалификация не будет заменена, а средняя, по типу конвейеров — возможно.

Просекин высказал мнение, что роботы будут активнее использоваться в качестве водителей транспорта, кассиров в магазинах.

Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в беседе с ФАН прокомментировала возросшую в России популярность профессии курьера, отметив, что общество изменило отношение к считавшейся ранее непопулярной профессии.