В Ростовской области выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребёнка

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В Неклиновском районе Ростовской области выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребёнка.
В Ростовской области выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Правда.Ру» со ссылкой на региональное СУ СК России.

По имеющимся данным, инцидент произошёл 22 июля в селе Натальевка. У мальчика, гостившего у дедушки и бабушки, ночью резко заболела голова и появилась тошнота. Затем ребёнок впал в кому.

Родные доставили мальчика в больницу, но врачи не смогли его спасти. Причины смерти должны быть установлены по итогам судебно-медицинской экспертизы.

Следователи завели уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о гибели двухлетнего ребёнка в свердловском посёлке Бисерть.

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