Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела о гибели двухлетнего ребёнка на Урале

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела о гибели двухлетнего ребёнка в свердловском посёлке Бисерть.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт СК.

По предварительным данным, у ребёнка была лёгочная недостаточность. Утром 24 июля мальчик находился под присмотром старшей сестры, так как родители ушли по делам. 16-летняя девочка утверждает, что отлучилась на несколько минут в туалет, а вернувшись, обнаружила брата утонувшим в ведре.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее RIA56 сообщало, что двухлетняя девочка упала с балкона квартиры на 12-м этаже в Оренбурге.