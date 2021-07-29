В Подмосковье почти 800 человек прошли ревакцинацию от COVID-19
- Reuters
«Сегодня повторной вакцинацией или, как мы называем, ревакцинацией воспользовались 759 человек», — цитирует ТАСС Лазареву.
По её словам, вакцинацию от коронавируса прошли более 73 тыс. человек, ранее заболевших COVID-19.
Замминистра подчеркнула, что регион обладает достаточным количеством вакцин от коронавируса.
Ранее министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова заявила, что сделать повторную прививку от COVID-19 в Московской области можно во всех пунктах вакцинации.