В Подмосковье почти 800 человек прошли ревакцинацию от COVID-19

В Московской области 759 человек прошли повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила замминистра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

«Сегодня повторной вакцинацией или, как мы называем, ревакцинацией воспользовались 759 человек», — цитирует ТАСС Лазареву.

По её словам, вакцинацию от коронавируса прошли более 73 тыс. человек, ранее заболевших COVID-19.

Замминистра подчеркнула, что регион обладает достаточным количеством вакцин от коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова заявила, что сделать повторную прививку от COVID-19 в Московской области можно во всех пунктах вакцинации.