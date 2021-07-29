В Подмосковье почти 800 человек прошли ревакцинацию от COVID-19

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В Московской области 759 человек прошли повторную вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила замминистра здравоохранения региона Светлана Лазарева.
В Подмосковье почти 800 человек прошли ревакцинацию от COVID-19
  • Reuters

«Сегодня повторной вакцинацией или, как мы называем, ревакцинацией воспользовались 759 человек», — цитирует ТАСС Лазареву.

По её словам, вакцинацию от коронавируса прошли более 73 тыс. человек, ранее заболевших COVID-19.

Замминистра подчеркнула, что регион обладает достаточным количеством вакцин от коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова заявила, что сделать повторную прививку от COVID-19 в Московской области можно во всех пунктах вакцинации.

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