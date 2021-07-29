Программа реновации в Подмосковье начнётся с малоэтажных бараков
- РИА Новости
«Пятиэтажки сноситься будут, конечно, самые старые, безнадёжно устаревшие, но глобальная наша задача — сначала разобраться с двух- и трёхэтажными бараками. Я вынужден признать, у нас ещё и такие есть. Поэтому и старые микрорайоны пятиэтажные, и ещё более ранние постройки малоэтажные — вот эти бараки мы будем сносить», — приводит ТАСС слова губернатора.
Он подчеркнул, что в новом жилье будут «красивые благоустроенные квартиры».
Губернатор уточнил, что в Подмосковье уже есть пилотные проекты в городских округах Раменское, Красногорск, Одинцово.
Ранее в Подмосковье назвали первые округа для старта программы реновации.