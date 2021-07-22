В Подмосковье назвали первые округа для старта программы реновации

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За 2021 и 2022 годы в Московской области запланировали приступить к четырём проектам комплексного развития жилья в Балашихе, Королёве, Пушкине и Раменском.
В Подмосковье назвали первые округа для старта программы реновации
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Об этом сообщает телеканал «360».

Так, регион и Фонд ЖКХ подписали соглашение, которое поможет переселить из аварийных домов и бараков около 2,5 тыс. человек.

«К сожалению, в Подмосковье до сих пор есть аварийное, ветхое жильё. Эту проблему надо решать. И президент в своём послании очень чётко обозначил динамику решения вопроса», — сказал губернатор области Андрей Воробьёв, добавив, что соглашение с Фондом ЖКХ как раз даст новые возможности и ресурсы.

Ранее, как передавала НСН, 90 домов было передано под заселение в рамках программы реновации в столице.

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