В Подмосковье назвали первые округа для старта программы реновации

За 2021 и 2022 годы в Московской области запланировали приступить к четырём проектам комплексного развития жилья в Балашихе, Королёве, Пушкине и Раменском.

Об этом сообщает телеканал «360».

Так, регион и Фонд ЖКХ подписали соглашение, которое поможет переселить из аварийных домов и бараков около 2,5 тыс. человек.

«К сожалению, в Подмосковье до сих пор есть аварийное, ветхое жильё. Эту проблему надо решать. И президент в своём послании очень чётко обозначил динамику решения вопроса», — сказал губернатор области Андрей Воробьёв, добавив, что соглашение с Фондом ЖКХ как раз даст новые возможности и ресурсы.

Ранее, как передавала НСН, 90 домов было передано под заселение в рамках программы реновации в столице.