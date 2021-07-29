В Подмосковье зарегистрировались более 220 тысяч самозанятых

Более 220 тыс. самозанятых зарегистрировались в Московской области, ежегодно это приносит бюджету около 700 млн рублей.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на данные пресс-центра Мособлдумы.

«Жители Московской области стали активно регистрироваться (в качестве самозанятых. — RT), сегодня регион на втором месте в России по этому показателю. (Подобным. — RT) налоговым режимом пользуются более 220 тыс. человек, что даёт бюджету порядка 700 млн рублей ежегодно», — говорится в материале.

За год в регионе зарегистрировались 69 тыс. человек, которые заплатили 222 млн рублей налогов, из них в областной бюджет — более 140 млн рублей.

Ранее ФАН сообщало, что резиденты технополиса «Москва» экспортировали продукцию на 1,2 млрд рублей в 2020 году.