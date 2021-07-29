В Роскомнадзоре пригрозили заблокировать сервис DeviantArt

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Роскомнадзор направил администрации DeviantArt требование удалить размещенные на сайте противоправные материалы и пригрозил сервису блокировкой.
В Роскомнадзоре пригрозили заблокировать сервис DeviantArt
  • Pixabay

«29 июля Роскомнадзор направил администрации ресурса DeviantArt очередное требование удалить размещенные на сайте противоправные материалы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Роскомнадзор неоднократно направлял в адрес популярного у любителей рисования, в том числе среди детей, ресурса требования удалить противоправную информацию.

Отмечается, что, если противоправный контент не будет удалён, доступ к ресурсу будет ограничен.

Ранее Роскомнадзор сообщил о продлении действия антипиратского меморандума.

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