В Роскомнадзоре пригрозили заблокировать сервис DeviantArt

Роскомнадзор направил администрации DeviantArt требование удалить размещенные на сайте противоправные материалы и пригрозил сервису блокировкой.

«29 июля Роскомнадзор направил администрации ресурса DeviantArt очередное требование удалить размещенные на сайте противоправные материалы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Роскомнадзор неоднократно направлял в адрес популярного у любителей рисования, в том числе среди детей, ресурса требования удалить противоправную информацию.

Отмечается, что, если противоправный контент не будет удалён, доступ к ресурсу будет ограничен.

Ранее Роскомнадзор сообщил о продлении действия антипиратского меморандума.