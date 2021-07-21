Роскомнадзор сообщил о продлении действия антипиратского меморандума
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Об этом говорится на сайте ведомства.
«21 июля на площадке Роскомнадзора состоялось заочное заседание участников Меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий. Представители отрасли единогласно решили продлить действие антипиратского меморандума до 1 февраля 2022 года», — говорится в заявлении.
Как отмечают в Роскомнадзоре, после подписания документа 1 ноября 2018 года поисковики и правообладатели наладили взаимовыгодное сотрудничество по противодействию пиратскому контенту.
В октябре 2020 года Роскомнадзор предложил Google и Apple совместно бороться с пиратством.