Роскомнадзор предложил Google и Apple совместно бороться с пиратством
- Reuters
«Компаниям Google и Apple предложено организовать оперативное взаимодействие в рамках закона о защите интересов обладателей прав на произведения, распространяемые с использованием мобильных приложений», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Уточнятся, что Роскомнадзор направил соответствующие письма американским компаниям. В обращениях ведомство призвало корпорации предоставить необходимые контакты для оперативного взаимодействия при исполнении судебных решений.
В ноябре 2018 года Роскомнадзор предложил компании Google присоединиться к антипиратскому меморандуму.