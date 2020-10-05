Роскомнадзор предложил Google и Apple совместно бороться с пиратством

Роскомнадзор предложил американским компаниям Google и Apple взаимодействовать в рамках вступившего в силу с 1 октября закона о борьбе с пиратством в мобильных приложениях.

Reuters

«Компаниям Google и Apple предложено организовать оперативное взаимодействие в рамках закона о защите интересов обладателей прав на произведения, распространяемые с использованием мобильных приложений», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости. Уточнятся, что Роскомнадзор направил соответствующие письма американским компаниям. В обращениях ведомство призвало корпорации предоставить необходимые контакты для оперативного взаимодействия при исполнении судебных решений. В ноябре 2018 года Роскомнадзор предложил компании Google присоединиться к антипиратскому меморандуму.