Решение о строительстве кольцевой вокруг Петербурга примут в течение двух месяцев

Власти примут окончательное решение по строительству новой кольцевой линии в обход Санкт-Петербурга в течение двух месяцев, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Об этом сообщают «Известия».

«Мы в ближайшие пару месяцев решим вопрос. То, что надо строить, — это не вызывает сомнения», — сказал Хуснуллин, комментируя вопрос о возможном строительстве КАД-2.

Российский вице-премьер поручил Минтрансу и «Автодору» изучить возможные источники финансирования и сроки реализации проекта.

Президент России Владимир Путин ранее предложил подумать о строительстве новой кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Глава государства отметил, что в настоящее время привлекаются средства Фонда национального благосостояния для «продления дороги от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань, и таким образом действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала».