Решение о строительстве кольцевой вокруг Петербурга примут в течение двух месяцев
- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия».
«Мы в ближайшие пару месяцев решим вопрос. То, что надо строить, — это не вызывает сомнения», — сказал Хуснуллин, комментируя вопрос о возможном строительстве КАД-2.
Российский вице-премьер поручил Минтрансу и «Автодору» изучить возможные источники финансирования и сроки реализации проекта.
Президент России Владимир Путин ранее предложил подумать о строительстве новой кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Глава государства отметил, что в настоящее время привлекаются средства Фонда национального благосостояния для «продления дороги от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань, и таким образом действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала».