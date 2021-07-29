Решение о строительстве кольцевой вокруг Петербурга примут в течение двух месяцев

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Власти примут окончательное решение по строительству новой кольцевой линии в обход Санкт-Петербурга в течение двух месяцев, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Решение о строительстве кольцевой вокруг Петербурга примут в течение двух месяцев
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия».

«Мы в ближайшие пару месяцев решим вопрос. То, что надо строить, — это не вызывает сомнения», — сказал Хуснуллин, комментируя вопрос о возможном строительстве КАД-2.

Российский вице-премьер поручил Минтрансу и «Автодору» изучить возможные источники финансирования и сроки реализации проекта.

Президент России Владимир Путин ранее предложил подумать о строительстве новой кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Глава государства отметил, что в настоящее время привлекаются средства Фонда национального благосостояния для «продления дороги от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань, и таким образом действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала».

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