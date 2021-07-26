Путин предложил создать новую кольцевую дорогу вокруг Петербурга

Президент России Владимир Путин предложил подумать о строительстве новой кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Об этом глава государства сказал в ходе совещания по вопросам развития Санкт-Петербургского транспортного узла.

Он отметил, что сейчас привлекаются средства Фонда национального благосостояния для «продления дороги от Петербурга до Москвы, от Москвы до Екатеринбурга через Казань, и, таким образом, действующая трасса позволит двигаться от Балтики прямо до Урала».

«В этой связи, конечно, нужно подумать о том, чтобы создать новое, более удалённое кольцо от города, автомобильный обход города Санкт-Петербурга по аналогии с центральной кольцевой дорогой, которую мы недавно открыли в Подмосковье», — цитирует его ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 3 млрд рублей на строительство и реконструкцию дорог в регионах России.