Генпрокурор призвал оперативно реагировать на нарушения в период выборов в Госдуму

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов обязал прокуроров оперативно реагировать на нарушения в период выборов в Государственную думу.
Генпрокурор призвал оперативно реагировать на нарушения в период выборов в Госдуму
  • РИА Новости

Как говорится на сайте ведомства, соответствующее распоряжение он отдал на совещании, которое было посвящено итогам работы органов прокуратуры в первом полугодии 2021 года.

«Игорь Краснов обратил внимание участников заседания на предстоящие выборы депутатов Государственной думы. Он поставил прокурорам задачу оперативно реагировать на все сигналы о нарушениях закона и общественного порядка», — сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что к настоящему времени на выборах депутатов Госдумы зарегистрировано 2007 кандидатов по федеральному списку.

Голосование на выборах в Госдуму пройдёт в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. 

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