Россия и Китай проведут учения с участием 10 тысяч военных

Россия и Китай проведут в середине августа совместные учения «Взаимодействие — 2021» с привлечением около 10 тыс. военнослужащих, сообщили в российском Минобороны.

Как проинформировали в ведомстве, подразделения одного из объединений Восточного военного округа примут участие в российско-китайском оперативно-стратегическом учении «Сибу/Взаимодействие — 2021», которое пройдёт на территории КНР в соответствии с ранее достигнутыми договорённостями.

«В учении планируется задействовать боевые самолёты, артиллерию и бронетехнику, общая численность войск (сил), принимающих участие в совместном учении, составит около 10 тыс. человек», — приводит РИА Новости сообщение.

Розыгрыш эпизодов состоится на полигоне Цинтунся сухопутных войск НОАК, расположенном в Нинся-Хуэйском автономном районе.

Задачами манёвров названы укрепление двусторонних отношений, наращивание военного сотрудничества, демонстрация способности бороться с терроризмом, совместно защищать мир и стабильность в регионе.

Ранее в китайском МО заявили, что намерены продвигать межармейское сотрудничество с Россией, содействовать его подъёму на ещё более качественный уровень.