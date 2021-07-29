Более трёх тысяч педагогов в Подмосковье начнут получать выплаты за кураторство

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Более 3 тыс. кураторов студенческих групп в колледжах и техникумах Московской области начнут получать выплаты в новом учебном году.
Более трёх тысяч педагогов в Подмосковье начнут получать выплаты за кураторство
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-центр Мособлдумы.

«Московская область получит более 88 млн рублей на выплаты для 3039 педагогов колледжей и техникумов, которые курируют студенческие группы. Ежемесячная выплата составит 5000 рублей», — заявил глава комитета по вопросам образования, культуры и туризма региона Олег Рожнов.

Как отмечается, всего федеральное правительство направило на эти цели 2,7 млрд рублей.

Ранее kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге рассказали об итогах ЕГЭ.

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