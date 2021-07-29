Более трёх тысяч педагогов в Подмосковье начнут получать выплаты за кураторство
- РИА Новости
Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-центр Мособлдумы.
«Московская область получит более 88 млн рублей на выплаты для 3039 педагогов колледжей и техникумов, которые курируют студенческие группы. Ежемесячная выплата составит 5000 рублей», — заявил глава комитета по вопросам образования, культуры и туризма региона Олег Рожнов.
Как отмечается, всего федеральное правительство направило на эти цели 2,7 млрд рублей.
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