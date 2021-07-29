В Петербурге заявили, что летальные случаи среди привитых связаны с тяжёлыми патологиями
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Об этом сообщило РИА Новости.
Лисовец рассказал, что в городе есть случаи госпитализации вакцинированных людей, но это «прежде всего, те жители, которые не успели пройти полный цикл вакцинации», и те пациенты, у которых после введения второго компонента прошёл недостаточный период времени для формирования иммунитета.
По его словам, зафиксированы случаи летального исхода среди пациентов, завершивших вакцинацию от коронавируса двумя компонентами.
«Но это пациенты с тяжёлыми сопутствующими патологиями — сердечно-сосудистыми, онкологическими и прочими», — сказал он.
Ранее Лисовец сообщил, что иммунная прослойка против коронавируса в Петербурге составляет 65%.
Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.