В Петербурге заявили, что летальные случаи среди привитых связаны с тяжёлыми патологиями

Короткая ссылка
Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, что летальные случаи, зафиксированные среди прошедших вакцинацию от коронавируса, связаны с сопутствующими тяжёлыми заболеваниями.
В Петербурге заявили, что летальные случаи среди привитых связаны с тяжёлыми патологиями
  • Pixabay

Об этом сообщило РИА Новости.

Лисовец рассказал, что в городе есть случаи госпитализации вакцинированных людей, но это «прежде всего, те жители, которые не успели пройти полный цикл вакцинации», и те пациенты, у которых после введения второго компонента прошёл недостаточный период времени для формирования иммунитета.

По его словам, зафиксированы случаи летального исхода среди пациентов, завершивших вакцинацию от коронавируса двумя компонентами. 

«Но это пациенты с тяжёлыми сопутствующими патологиями — сердечно-сосудистыми, онкологическими и прочими», — сказал он.

Ранее Лисовец сообщил, что иммунная прослойка против коронавируса в Петербурге составляет 65%.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить