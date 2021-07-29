В Петербурге заявили, что летальные случаи среди привитых связаны с тяжёлыми патологиями

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, что летальные случаи, зафиксированные среди прошедших вакцинацию от коронавируса, связаны с сопутствующими тяжёлыми заболеваниями.

Об этом сообщило РИА Новости.

Лисовец рассказал, что в городе есть случаи госпитализации вакцинированных людей, но это «прежде всего, те жители, которые не успели пройти полный цикл вакцинации», и те пациенты, у которых после введения второго компонента прошёл недостаточный период времени для формирования иммунитета.

По его словам, зафиксированы случаи летального исхода среди пациентов, завершивших вакцинацию от коронавируса двумя компонентами.

«Но это пациенты с тяжёлыми сопутствующими патологиями — сердечно-сосудистыми, онкологическими и прочими», — сказал он.

Ранее Лисовец сообщил, что иммунная прослойка против коронавируса в Петербурге составляет 65%.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.