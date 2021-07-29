В Петербурге рассказали, сколько взрослых в городе имеют иммунитет к COVID-19

Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал, сколько взрослых в городе имеют иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19.

По его словам, иммунная прослойка против коронавируса в Петербурге составляет 65%.

«Вакцинированы первично 1,3 млн человек, закончили вакцинацию двумя компонентами 950 тыс. Когда я говорю о 65%, это величина иммунной прослойки, которая высчитывается: число людей, прошедших вакцинацию, и число переболевших. Эта сумма составляет 65% от взрослого населения Санкт-Петербурга», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что в настоящий момент в городе отмечается некоторое снижение темпов вакцинации.

Ранее Лисовец высказался по поводу возможности ужесточения ограничительных мер в городе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.