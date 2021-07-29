Власти Петербурга высказались о возможности ужесточения ограничительных мер из-за COVID-19

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец высказался по поводу возможности ужесточения ограничительных мер в городе из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Сейчас оснований для ужесточения я не вижу», — цитирует его ТАСС.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве и Санкт-Петербурге входит в фазу стабилизации.

В июне врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала заболевших коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.