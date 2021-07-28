Эпидемиолог рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве и Петербурге

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве и Санкт-Петербурге входит в фазу стабилизации. Об этом сообщил Интерфакс.

«Применительно к Москве и Петербургу действительно можно говорить, что они постепенно входят в процесс стабилизации эпидемиологической ситуации», — сказал он.

Также Горелов отметил, что в ряде регионов индекс распространения коронавируса составляет меньше единицы, что означает, что рост заболеваемости остановился.

Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.