Эпидемиолог рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве и Петербурге

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Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве и Санкт-Петербурге входит в фазу стабилизации. Об этом сообщил Интерфакс.
Эпидемиолог рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве и Петербурге
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Применительно к Москве и Петербургу действительно можно говорить, что они постепенно входят в процесс стабилизации эпидемиологической ситуации», — сказал он.

Также Горелов отметил, что в ряде регионов индекс распространения коронавируса составляет меньше единицы, что означает, что рост заболеваемости остановился.

Ранее врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.

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