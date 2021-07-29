Путин заявил о недостаточном числе врачей в Белгородской области
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС.
Он отметил, что в целом все основные показатели в Белгородской области в позитивной зоне, «начиная с валового регионального продукта и кончая достаточно низкой по сравнению со всеми другими регионами безработицей».
При этом президент заявил, что есть вопросы, на которые всегда нужно обращать особое внимание.
Путин сообщил, что в Белгородской области «продолжает сокращаться уровень постоянного населения», а «обеспеченность врачами на душу населения ниже, чем во многих регионах страны».
«На это вам как руководителю региона следует тоже обратить особое внимание», — отметил глава государства.
Гладков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области указом президента в ноябре 2020 года.