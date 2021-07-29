Путин заявил о недостаточном числе врачей в Белгородской области

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в ходе встречи в формате видеосвязи с врио губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым поручил уделить особое внимание проблемам убыли населения и недостаточному числу врачей в регионе.
Путин заявил о недостаточном числе врачей в Белгородской области
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС.

Он отметил, что в целом все основные показатели в Белгородской области в позитивной зоне, «начиная с валового регионального продукта и кончая достаточно низкой по сравнению со всеми другими регионами безработицей».

При этом президент заявил, что есть вопросы, на которые всегда нужно обращать особое внимание. 

Путин сообщил, что в Белгородской области «продолжает сокращаться уровень постоянного населения», а «обеспеченность врачами на душу населения ниже, чем во многих регионах страны».

«На это вам как руководителю региона следует тоже обратить особое внимание», — отметил глава государства.

Гладков был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области указом президента в ноябре 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить