На месте крушения Ан-26 на Камчатке нашли ещё три фрагмента тел
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Об этом РИА Новости заявил представитель экстренных служб.
«При обследовании места катастрофы обнаружено три фрагмента тел — всего 22 тела и 285 неопознанных фрагментов», — сказал собеседник.
Самолёт Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану, перестал выходить на связь 6 июля. На борту разбившегося лайнера находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. В Минтрансе России позднее подтвердили, что при падении самолёта никто не выжил.