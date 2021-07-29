На месте крушения Ан-26 на Камчатке нашли ещё три фрагмента тел

Спасатели обнаружили за минувшие сутки на месте крушения самолёта Ан-26 на Камчатке ещё три фрагмента тел погибших.

Об этом РИА Новости заявил представитель экстренных служб.

«При обследовании места катастрофы обнаружено три фрагмента тел — всего 22 тела и 285 неопознанных фрагментов», — сказал собеседник.

Самолёт Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в Палану, перестал выходить на связь 6 июля. На борту разбившегося лайнера находились 22 пассажира и шесть членов экипажа. В Минтрансе России позднее подтвердили, что при падении самолёта никто не выжил.