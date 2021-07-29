Более 55 тысяч москвичей поучаствовали в тестировании системы онлайн-голосования

Более 55 тыс. человек приняли участие в тестировании системы онлайн-голосования в Москве.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

«В тестировании электронного голосования в Москве приняли участие больше 55 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Тестирование системы началось в четверг, 29 июля, в 08:00 и продолжится до 20:00 30 июля.

Принять в нём участие могут все граждане старше 18 лет с полной учётной записью на портале mos.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в беседе с телеканалом «360» оценил эффективность электронных платежей за ЖКУ.