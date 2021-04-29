Власти Подмосковья оценили эффективность электронных платежей за ЖКУ

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв оценил эффективность электронных платежей за ЖКУ.
Власти Подмосковья оценили эффективность электронных платежей за ЖКУ
  • РИА Новости

Сервис «Умная платёжка» появился в регионе в 2020 году. Он позволяет оплачивать счета без комиссии, передавать показания приборов учёта, также благодаря платформе стало легче контролировать работу управляющих компаний.

«Это прежде всего связано с войной управляющих компаний. Дело в том, что нормальный человек совершенно справедливо считает, что всё это зона ответственности власти. И мы действительно имеем контроль — Госжилинспекция контролирует управляющие компании», — заявил Воробьёв в беседе с телеканалом «360».

В регионе ведут борьбу с недобросовестными коммунальщиками. Как отметил губернатор, должна быть комфортная среда.

Кроме того, Воробьёв напомнил, что 1 мая в регионе запустят акцию «Коммунальный бонус».

«Электронная платёжка у тебя — квитанция. Там всё рассчитано, и ты видишь, за что платишь. Сколько чего ты потребил. И, соответственно, если ты платишь вовремя, тебе приходят бонусы. Ты же их используешь на скидки», — пояснил он.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева в беседе со «Взглядом» дала советы по снижению расходов на жилищно-коммунальные услуги.

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