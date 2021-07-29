В Госдуме рассказали, что изменится в жизни россиян в августе

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале напомнил, что в августе вступает в силу ряд важных для граждан России законов.
В Госдуме рассказали, что изменится в жизни россиян в августе
  • © duma.gov.ru

В частности, россияне смогут получать налоговый вычет на занятия спортом, при этом мера распространяется как на них самих, так и на их детей. 

В последний летний месяц автомобилистов освободят от обязанности предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении техосмотра.

Участники программы «Дальневосточный гектар», успешно освоившие землю и оформившие её в собственность или аренду, смогут взять дополнительный участок.

Люди без гражданства, находящиеся на территории России, смогут получать временные удостоверения личности сроком на десять лет, а иностранные туристы — визы на полгода при наличии забронированного номера в гостинице.

Также нововведения коснутся нотариусов, звуковой рекламы, иностранных страховщиков, охотников.

С июля в России появился ряд новых социальных пособий, в частности, выплаты беременным женщинам, находящимся в трудном материальном положении, и родителям детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно из неполных семей. Кроме того, лица, переболевшие коронавирусом, теперь могут пройти углублённую диспансеризацию по полису ОМС.

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