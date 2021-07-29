Школьницы в Челябинской области пожарили сосиски на Вечном огне

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Школьницы пожарили сосиски на Вечном огне в Сатке Челябинской области.
Школьницы в Челябинской области пожарили сосиски на Вечном огне
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

Как заявили в пресс-службе регионального ГУ МВД России, в отношении родителей девочек составлен протокол по статье о неисполнении обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

«Прокуратурой будет обеспечен надзор за полнотой всех проводимых мероприятий органами системы профилактики», — рассказала, в свою очередь, старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что в перспективе будет решаться вопрос о постановке школьниц на профилактический учёт, передаёт URA.RU.

Ранее сообщалось, что в Чувашии завершено расследование дела об осквернении Вечного огня.

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