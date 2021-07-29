В России три раза за месяц зафиксировали 799 случаев смерти от COVID-19 за сутки

В России три раза за месяц зафиксировано 799 случаев смерти пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки.

Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

Общее число летальных случаев среди пациентов с подтверждённым коронавирусом в России составило 156 977.

Как уточняет URA.RU, в стране третий раз за месяц повторён антирекорд по суточной смертности.

При этом накануне было зарегистрировано 798 смертей больных коронавирусом.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что штамм коронавируса «дельта» способен поразить в три раза больше человек, чем обычный вариант инфекции.