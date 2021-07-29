В Роскачестве провели исследование солнцезащитных кремов

Роскачество провело исследование солнцезащитных кремов 20 марок.

Об этом пишет сайт «Аргументы и факты».

Как отмечается, 12 из исследуемых кремов были произведены в России, остальные — во Франции, Корее, Белоруссии и Германии.

Эксперты изучали свойства как бюджетных средств от солнца стоимостью от 135 руб, так и премиум-средств за 5600 рублей.

Лидером рейтинга стал крем торговой марки Clarins — 4,6 балла из пяти возможных.

Средними баллами отмечены Nivea, Vilsen и Sol bianca — они водостойкие и эффективные, но могут вызывать раздражение кожи, плохо впитываются и оставляют следы на одежде.

Худшие результаты по разным критериям показали Siberian Wellness, Levrana, Weis и Cosmia.

Испытания на соответствие SPF (защиту от ультрафиолета) прошли все образцы.

Как ранее сообщала НСН, в Роскачестве дали советы по выбору эффективного солнцезащитного крема.