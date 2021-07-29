В Кремле восстановят церемонию развода караулов

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На Соборной площади Кремля с 31 июля возобновят церемонию развода пеших и конных караулов Президентского полка, которая ранее была приостановлена из-за COVID-19.
В Кремле восстановят церемонию развода караулов
  • © РИА Новости / Илья Питалев

«С 31 июля 2021 года возобновляется проведение церемониального развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади Московского Кремля», — приводит РИА Новости сообщение ФСО.

С 10 июля церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка были приостановлены из-за COVID-19.

Нынешний сезон развода караулов Президентского полка стартовал в конце мая, сообщала «Вечерняя Москва». Церемонии проходили по субботам.

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