В Кремле восстановят церемонию развода караулов

На Соборной площади Кремля с 31 июля возобновят церемонию развода пеших и конных караулов Президентского полка, которая ранее была приостановлена из-за COVID-19.

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«С 31 июля 2021 года возобновляется проведение церемониального развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади Московского Кремля», — приводит РИА Новости сообщение ФСО. С 10 июля церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка были приостановлены из-за COVID-19. Нынешний сезон развода караулов Президентского полка стартовал в конце мая, сообщала «Вечерняя Москва». Церемонии проходили по субботам.