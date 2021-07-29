В Кремле восстановят церемонию развода караулов
- © РИА Новости / Илья Питалев
«С 31 июля 2021 года возобновляется проведение церемониального развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади Московского Кремля», — приводит РИА Новости сообщение ФСО.
С 10 июля церемонии развода пеших и конных караулов Президентского полка были приостановлены из-за COVID-19.
Нынешний сезон развода караулов Президентского полка стартовал в конце мая, сообщала «Вечерняя Москва». Церемонии проходили по субботам.