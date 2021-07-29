На Ставрополье провели более 2 млн исследований на COVID-19

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В лабораториях Ставропольского края провели 2 млн 173 тыс. исследований на коронавирус.
На Ставрополье провели более 2 млн исследований на COVID-19
  • Reuters

Об этом пишет pobeda26.ru со ссылкой на губернатора края Владимира Владимирова.

Отмечается, что за прошедшие сутки в регионе выявили 313 новых случаев инфекции, зарегистрировали семь летальных исходов.

Также за прошедший день с медицинского наблюдения сняли 91 пациента. За всё время пандемии на Ставрополье выздоровели более 56,5 тыс. человек.

Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с URA.RU рассказал о проявлениях постковидного синдрома.  

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