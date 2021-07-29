На Ставрополье провели более 2 млн исследований на COVID-19
- Reuters
Об этом пишет pobeda26.ru со ссылкой на губернатора края Владимира Владимирова.
Отмечается, что за прошедшие сутки в регионе выявили 313 новых случаев инфекции, зарегистрировали семь летальных исходов.
Также за прошедший день с медицинского наблюдения сняли 91 пациента. За всё время пандемии на Ставрополье выздоровели более 56,5 тыс. человек.
Ранее врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в беседе с URA.RU рассказал о проявлениях постковидного синдрома.