СК возбудил дело по факту хлопка газа в пятиэтажном доме в Барнауле

Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг в Барнауле в связи с хлопком газа в пятиэтажном доме.

Об этом сообщило СУ СК России по Алтайскому краю.

Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг и выполнение работ, повлёкшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным СК, весной 2021 года в одной из квартир в доме на улице Молодёжной в Барнауле сотрудниками ООО «Алейскмежрайгаз» были выполнены работы по техническому обслуживанию и ремонту газовой плиты.

Отмечается, что утром 28 июля из-за утечки бытового газа из газоиспользующего оборудования произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате 69-летняя женщина получила тяжёлые ожоги тела.

Следователи устанавливают, кто именно выполнял работы по обслуживанию газового оборудования.

Ранее сообщалось, что мэрия Барнаула выделит из городского бюджета порядка 5 млн рублей на ремонт пострадавшего от взрыва газа пятиэтажного дома.