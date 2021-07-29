СК возбудил дело по факту хлопка газа в пятиэтажном доме в Барнауле

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Следователи возбудили уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг в Барнауле в связи с хлопком газа в пятиэтажном доме.
СК возбудил дело по факту хлопка газа в пятиэтажном доме в Барнауле
  • РИА Новости

Об этом сообщило СУ СК России по Алтайскому краю.

Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг и выполнение работ, повлёкшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По данным СК, весной 2021 года в одной из квартир в доме на улице Молодёжной в Барнауле сотрудниками ООО «Алейскмежрайгаз» были выполнены работы по техническому обслуживанию и ремонту газовой плиты.

Отмечается, что утром 28 июля из-за утечки бытового газа из газоиспользующего оборудования произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате 69-летняя женщина получила тяжёлые ожоги тела.

Следователи устанавливают, кто именно выполнял работы по обслуживанию газового оборудования.

Ранее сообщалось, что мэрия Барнаула выделит из городского бюджета порядка 5 млн рублей на ремонт пострадавшего от взрыва газа пятиэтажного дома.

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