СК возбудил дело по факту хлопка газа в пятиэтажном доме в Барнауле
- РИА Новости
Об этом сообщило СУ СК России по Алтайскому краю.
Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (ненадлежащее оказание услуг и выполнение работ, повлёкшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
По данным СК, весной 2021 года в одной из квартир в доме на улице Молодёжной в Барнауле сотрудниками ООО «Алейскмежрайгаз» были выполнены работы по техническому обслуживанию и ремонту газовой плиты.
Отмечается, что утром 28 июля из-за утечки бытового газа из газоиспользующего оборудования произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате 69-летняя женщина получила тяжёлые ожоги тела.
Следователи устанавливают, кто именно выполнял работы по обслуживанию газового оборудования.
Ранее сообщалось, что мэрия Барнаула выделит из городского бюджета порядка 5 млн рублей на ремонт пострадавшего от взрыва газа пятиэтажного дома.