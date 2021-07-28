Власти Барнаула выделят 5 млн рублей на ремонт пострадавшего при ЧП дома

Мэрия Барнаула выделит из городского бюджета порядка 5 млн рублей на ремонт пострадавшего от взрыва газа пятиэтажного дома.

Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

«Порядка 5 млн рублей будет выделено на восстановление квартир в доме на Молодёжной, 37. Средства будут направлены из городского бюджета. Такое решение принято по результатам заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности», — говорится в публикации.

Глава района принял решение о введении режима ЧС в связи со случившимся. Эксперты пришли к выводу, что здание можно безопасно эксплуатировать, за исключением трёх квартир. В мэрии распорядились в срочном порядке демонтировать две оконные перемычки и проёмы в одной из квартир и провести мероприятия по временному раскреплению плит перекрытия пятого этажа.

Утром 28 июля в результате хлопка газа в многоквартирном жилом доме в Барнауле пострадали два человека, в том числе ребёнок.

Следователи начали проверку по факту случившегося. Предварительная причина взрыва — неисправность газового оборудования.