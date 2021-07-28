СК начал проверку по факту взрыва газа в квартире в Барнауле

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Следователи начали проверку по факту взрыва газовоздушной смеси в Барнауле, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, причиной произошедшего могло стать неисправное газовое оборудование.

В ходе проверки будет дана правовая оценка работе лиц, в чьи обязанности входит обслуживание газового оборудования.

Ранее в результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Барнауле пострадали два человека, один из них ребёнок.

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