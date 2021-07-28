СК начал проверку по факту взрыва газа в квартире в Барнауле
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, причиной произошедшего могло стать неисправное газовое оборудование.
В ходе проверки будет дана правовая оценка работе лиц, в чьи обязанности входит обслуживание газового оборудования.
Ранее в результате взрыва газа в многоквартирном жилом доме в Барнауле пострадали два человека, один из них ребёнок.