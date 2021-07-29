В Удмуртии перед судом предстанут обвиняемые в ограблении ювелирного магазина
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
Установлено, что трое жителей Северного Кавказа приехали в Удмуртию с намерением совершить ограбления.
В качестве одной из целей они выбрали ювелирный салон в Ижевске.
Так, в апреле злоумышленники вошли в магазин, избили охранника, после чего, угрожая продавцам, разбили витрины и забрали более тысячи украшений.
Преступников задержали в Нижегородской области.
В операции принимали участие представители уголовного розыска МВД по Удмуртии, бойцы Росгвардии и инспекторы местной ДПС.
К настоящему времени украшения изъяты и возвращены законному владельцу.
Обвинительное заключение будет направлено в суд, передаёт udm-info.ru.
Ранее сообщалось, что в Магнитогорске вынесли приговор обвиняемым в грабеже и пытках.