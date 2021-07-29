В Удмуртии перед судом предстанут обвиняемые в ограблении ювелирного магазина

В Удмуртии перед судом предстанут трое обвиняемых в разбойном нападении на ювелирный магазин и похищении украшений на 16 млн рублей.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Установлено, что трое жителей Северного Кавказа приехали в Удмуртию с намерением совершить ограбления.

В качестве одной из целей они выбрали ювелирный салон в Ижевске.

Так, в апреле злоумышленники вошли в магазин, избили охранника, после чего, угрожая продавцам, разбили витрины и забрали более тысячи украшений.

Преступников задержали в Нижегородской области.

В операции принимали участие представители уголовного розыска МВД по Удмуртии, бойцы Росгвардии и инспекторы местной ДПС.

К настоящему времени украшения изъяты и возвращены законному владельцу.

Обвинительное заключение будет направлено в суд, передаёт udm-info.ru.

Ранее сообщалось, что в Магнитогорске вынесли приговор обвиняемым в грабеже и пытках.