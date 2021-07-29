Юристы предупредили о рискованных схемах с занижением стоимости квартиры

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив рассказал об одной из рискованных схем с занижением стоимости квартиры (с целью снижения или ухода от уплаты налогов) — расписке, которая составляется вместе с договором купли-продажи.

Как отмечается, текст такого документа предполагает, что продавец обязуется выплатить покупателю разницу между фактически переданной суммой и той, что указана в договоре купли-продажи (ДКП), если сделка будет признана недействительной.

Кроме того, расписка может подразумевать указание всей суммы, которая была передана от покупателя продавцу.

При оформления сделки такие документы никому не предъявляются.

«Если рассматривать такие документы с точки зрения «усыпления бдительности» продавца, то, возможно, это и работает. Однако с правовой точки зрения вряд ли такая расписка может иметь решающее значение в суде», — заявил Леськив в беседе с Life.ru.

По его словам, предъявитель таких документов должен будет доказать взаимные условия сделки, а суд может признать такое оформление взаиморасчётов злоупотреблением правом, имеющим целью уклонение уплаты от налогов.

Другая схема — составление дополнительного соглашения об изменении цены.

«По факту дополнительное соглашение к ДКП никаких рисков не исключает», — отметил заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин.

Как пояснил эксперт, в случае возникновения спора продавец может оспаривать сам факт подписания такого соглашения.

Ещё одна схема — заключение договора займа.

Так, риелтор Галина Смирнова подтвердила, что практика ДКП + договор займа существует, но подчеркнула, что не все продавцы на неё готовы.

«Многие опасаются, что экономия на налогах может выйти боком, если вдруг покупатель захочет истребовать деньги», — сообщила она.

По её словам, договор займа не защищает покупателя, если в течение трёх лет продавец будет признан банкротом, поскольку конкурсный управляющий будет вправе оспорить сделку и забрать у покупателя квартиру, чтобы включить её в конкурсную массу.

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