В Москве к ЕМИАС подключили 65% всех стационаров

В Москве 43 больницы подключили к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), что составляет 65% всех городских стационаров, рассказала заместитель мэра по вопросам социального развития столицы Анастасия Ракова.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

«Мы внедрили ЕМИАС ещё в четырёх медицинских учреждениях столицы. При этом важно отметить, что мы впервые подключили к ЕМИАС такое медико-социальное учреждение, как хоспис, и к концу текущего года планируем внедрить систему во всех государственных хосписах столицы. Таким образом, сегодня уже 43 стационара Москвы подключены к Единой цифровой платформе здравоохранения, это 65% всех больниц столицы», — уточнила Ракова.

Она также отметила, что в настоящее время работы по подключению идут ещё в 11 столичных медучреждениях.

Как ранее сообщала НСН, в марте московский цифровой сервис для врачей номинирован на премию WSIS 2021 конкурса ООН.