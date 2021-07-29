Депутаты утвердили Константина Шестакова мэром Владивостока
Депутаты городской думы Владивостока утвердили кандидатуру Константина Шестакова на должность мэра города.
- РИА Новости
- © Илья Аверьянов
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение думы.
Отмечается, что решение об утверждении Шестакова на должность принято единогласным решением.
В мае сообщалось, что дума Владивостока приняла решение об отставке мэра города Олега Гуменюка.
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