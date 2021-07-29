Депутаты утвердили Константина Шестакова мэром Владивостока

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Депутаты городской думы Владивостока утвердили кандидатуру Константина Шестакова на должность мэра города.
Депутаты утвердили Константина Шестакова мэром Владивостока
  • РИА Новости
  • © Илья Аверьянов

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение думы.

Отмечается, что решение об утверждении Шестакова на должность принято единогласным решением.

В мае сообщалось, что дума Владивостока приняла решение об отставке мэра города Олега Гуменюка.

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