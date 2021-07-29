Депутаты утвердили Константина Шестакова мэром Владивостока

Депутаты городской думы Владивостока утвердили кандидатуру Константина Шестакова на должность мэра города.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение думы.

Отмечается, что решение об утверждении Шестакова на должность принято единогласным решением.

В мае сообщалось, что дума Владивостока приняла решение об отставке мэра города Олега Гуменюка.